Алексей Орлов сформировал треть нового состава Общественной палаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов своим постановлением утвердил 11 членов общественной палаты города.

Впервые в этот список попали директор Уральского института РАНХиГС Олег Гущин и гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных.

Также мэр включил в новый состав ОП председателя действующего созыва – Якова Силина и его заместителей – Андрея Беседина, Андрея Мисюру, Евгения Мордовина.

6 февраля депутаты гордумы утвердят еще 11 членов ОП, а затем избранные общественники проведут голосование и выберут еще 11 коллег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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