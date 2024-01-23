«На Урале землетрясений зафиксировано не было», – УрО РАН о последствиях толчков в Китае

В ночь с 22 на 23 января в Кургане эвакуировали жителей 17-этажных домов, которые пожаловались на трещины в домах и качание люстр. В УрО РАН сообщили, что людям опасность не угрожает, поскольку на Урале землетрясений зафиксировано не было.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Кургана, из высоток по адресам: ул. Куйбышева, 15, и Гоголя, 109, спасатели совместно с полицией эвакуировали 256 человек, включая 38 детей. Большинство людей разместилось у родственников или в ином имеющемся жилье. Остальных 28 жителей администрация Кургана временно поселила в гостинице «Курган», куда их доставили на автобусах, и организовала бесплатное горячее питание. Они смогут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. У домов правоохранительные органы выставили патруль в целях безопасности и обеспечения сохранности имущества граждан.

По словам исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой, на заседании КЧС было принято решение ввести на территории города Кургана режим повышенной готовности.

«Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому, что промерзший грунт может более четко и на более дальние расстояния передавать волновые колебания», – прокомментировал ситуацию губернатор Курганской области Вадим Шумков. Как сообщили в пресс-службе ТАСС, заведующий геофизической обсерваторией «Арти» Уральского отделения РАН Олег Кусонский предположил, что жители 17-этажных домов в Кургане могли ощутить сейсмические волны от землетрясений, которые произошли в Киргизии.

Как рассказали в институте геофизики УрО РАН, в период с 23:00 22 января до 05:00 23 января тектонических землетрясений и других сейсмических событий в Курганской, Челябинской и Свердловской областях региональными сейсмическими станциями Урала зарегистрировано не было. Афтершоковая активность может продолжаться достаточно долгое время, но опасности для жителей Уральского региона данные землетрясения не представляют.

«В указанный период на границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение (основной толчок Ms = 7.3, I = 10 баллов) с последующими афтершоками (магнитуда которых в пределах 4.5-5.7). Район расположения эпицентров находится в пределах площади, ограниченной 41.11°–41.38° северной широты и 78.57°–78.81° восточной долготы», – уточнили в УрО РАН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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