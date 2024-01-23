Развязку у «Калины» откроют в 2024 году

В 2024 году в Свердловской области построят и отремонтируют 24 моста, самые крупные проекты будут финансироваться благодаря дорожному нацпроекту.

Как сообщили в ДИПе, крупнейший из них – путепровод у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Для него предусмотрено в бюджете 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что уже в 2024 году транспортная развязка будет введена в эксплуатацию. Напомним, о необходимости реконструкции развязки у «Калины» говорили еще десять лет назад – уже тогда здесь постоянно копились заторы. Это одна из самых дорогих дорожных строек Екатеринбурга – из бюджетов всех трех уровней на нее потратят более 6 миллиардов рублей. Первая балка нового путепровода была заложена 25 мая 2022 года.

Также в 2024 году завершатся реконструкция и строительство двух путепроводов на Режевском тракте. По одному из них, на 61-м километре тракта, в конце прошлого года строители запустили движение. Мостовики фактически с нуля возвели здесь новый путепровод, идущий параллельно старому аварийному.

На Серовском тракте отремонтируют два моста через железнодорожные пути и мост через реку Выя. На автомобильной дороге Сысерть – Часовая будут ремонтировать мост через Исеть длиной 300 погонных метров. А самым коротким ремонтируемым мостом станет переход через овраг на 114-м километре дороги Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское – всего три погонных метра.

Напомним, ранее муниципалитетам были направлены деньги из областного бюджета на ремонты мостов, о которых просили местные жители. Среди них мост через реку Тура в Меркушино Верхотурского городского округа. Отремонтировать его просили монахини Ново-Тихвинского женского монастыря. А также направлены деньги на продолжение строительства моста через реку Ляга в селе Горки в Ирбитском районе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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