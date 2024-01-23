За год в ДТП на свердловских дорогах погибли 318 человек

За 2023 год в Свердловской области случилось 41 022 ДТП, из них с пострадавшими – 2799. 318 человек погибли, 3547 получили травмы. Об этом сообщил на пресс-конференции главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов.

По сравнению с прошлым годом число аварий выросло на 0,6%. Сложная ситуация на дорогах сложилась в последнем квартале года из-за плохих погодных условий, только в ноябре погибли 47 человек. Большинство ДТП связаны с выездом автомобилей на встречную полосу, в них погибло 99 человек и ДТП с участием пешеходов – погибло 88 человек. В большинстве случаев пешеходы сами становились виновниками аварий.

Из-за пьяных водителей случилось 257 ДТП, в них погибло 69 человек, еще 327 ранено.

На автодорогах вне населенных пунктов зарегистрировано 739 ДТП, в них погибло 189 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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