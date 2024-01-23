Свердловские гаишники выписали 6 млн штрафов и выдали 88 тысяч водительских удостоверений

Главный госавтоинспектор Свердловской области Алексей Спиридонов подвел итоги деятельности управления за 2023 год.

На пресс-конференции он рассказал, что за год инспекторы ГИБДД выписали более 6 млн административных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 4,5 млрд рублей. Эти деньги направлены в дорожный фонд региона. Чаще всего водители нарушают правила в понедельник, вторник, четверг и особенно – в пятницу, в этот день чаще всего случаются ДТП с наибольшей тяжестью последствий.

Также за год в свердловской Госавтоинспекции было зарегистрировано более 96 тысяч транспортных средств, принято 230 тысяч экзаменов на право управления транспортом, выдано 88 тысяч водительских удостоверений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube