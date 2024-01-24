Три человека пострадали в ДТП с участием пьяного водителя (ФОТО)

В Екатеринбурге нетрезвый водитель попал в ДТП на улице Мусоргского. Кроме него самого пострадали еще два человека.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне в 16:23. Водитель «Рено Логан не справился с управлением и наехал на стоящую «Шевроле Лачетти», которую отбросило на пешехода.

В результате ДТП пострадали 64-летний водитель, его 22-летний пассажир и 23-летняя девушка-пешеход. Все трое с различными травмами доставлены в ЦГКБ № 24.

Установлено, что водитель иномарки был пьян (1,2 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха). Мужчина отказался дать объяснения. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Напомним, что при повторном нахождении пьяным за рулем наступает уголовная ответственность, которая влечет за собой штраф от 200 до 300 тыс. руб., а также обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет (ст. 264.1. УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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