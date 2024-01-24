Государство заплатит 6 млн рублей врачу, незаконно осужденному за педофилию

Свердловчанин Владимир Громов, бывший врач ГКБ № 40, взыскал с государства более 6 млн рублей процессуальных издержек и возмещение имущественного вреда за незаконное уголовное преследование.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, история началась в августе 2020 года. Тогда мужчина не смог найти в поселке Большой Исток общественный туалет и пошел в кусты. Там его заметили две маленькие девочки, которые рассказали взрослым, что незнакомец показывал им свои гениталии. Родные детей обратились в полицию. В 2022 году Сысертский районный суд признал Громова виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорил к 5 годам лишения свободы. Через несколько месяцев приговор был отменен Свердловским областным судом в связи с отсутствием события преступления. За оправданным было признано право на реабилитацию. Законность оправдательного приговора подтвердил и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

После этого Громов обратился с заявлением о взыскании процессуальных издержек и возмещении имущественного вреда в Сысертский районный суд. Суд взыскал с Минфина РФ неполученную заработную плату в размере 3 млн 111 тысяч 972 рублей, расходы на адвокатов – 1 млн 925 тысяч рублей, процессуальные издержки – 147 тысяч рублей, итого – 6 млн 633 тысячи рублей.

Ответчики – Минфин РФ и прокурор – не согласились с постановлением и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и изменил постановление Сысертского районного суда в части размера компенсации. Суд первой инстанции допустил арифметическую ошибку в расчетах. В итоге Министерство финансов Российской Федерации должно выплатить Владимиру Громову 6 млн 626 тысяч 403 рубля 35 копеек.

Также оправданный вправе обратиться в порядке гражданского судопроизводства с иском о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube