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Среда, 24 января 2024, 11:17 мск

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Суд обязал МУГИСО убрать свалку на Химмаше

Суд обязал Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ликвидировать несанкционированную свалку на перекрестке улицы Дагестанской и переулка Запорожского (микрорайон Химмаш).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, участок, на котором образовалась свалка, входит в категорию неразграниченных земель, а полномочия по распоряжению такими участками находятся у МУГИСО. Поэтому прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием признать бездействие МУГИСО незаконным и обязать его очистить земельный участок от захламления.

Представитель министерства сослался на отсутствие полномочий по вывозу отходов, но суд счел этот довод необоснованным.

Кировский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав МУГИСО в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу очистить земельные участки от захламления. Министерство подало апелляцию в облсуд, но проиграло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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