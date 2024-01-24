Ушла из жизни заслуженный преподаватель УрФУ Лидия Баранова

В Екатеринбурге скончалась преподаватель исторического факультета УрФУ Лидия Яковлевна Баранова. Она была ветераном Уральского госуниверситета, ее преподавательский стаж составлял 50 лет.

«Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», – сообщили в пресс-службе вуза.

Многие годы Лидия Баранова работала в должности доцента кафедр истории КПСС, всеобщей истории, глобальных и региональных интеграционных процессов, регионоведения России и стран СНГ, евразийских исследований, европейских исследований, зарубежного регионоведения. С 2021 года она преподавала на кафедре востоковедения УрФУ.

Редакция РИА «Новый День» выражает глубокие соболезнования семье, коллегам и ученикам Лидии Яковлевны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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