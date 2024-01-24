российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 января 2024, 12:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Сидящему на Урале лидеру ОПС из Татарстана сократили срок

Суд сократил срок лишения свободы лидеру ОПС «Татары», отбывающему наказание на Урале. Но ненамного – только на два месяца.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в 2007 году один из лидеров банды «Татары» Ильдар Ахметов приговором Верховного суда Республики Татарстан был приговорен к наказанию в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Его банда действовала на территории Нижнекамска. На скамье подсудимых были 29 человек, которые обвинялись убийствах и покушениях на убийство, в разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве.

В 2023 году защитник Ахметова обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством о смягчении наказания. Суд сократил общий срок наказания на 2 месяца, но осужденного это не устроило, и он подал апелляцию.

Сегодня Свердловский областной суд постановил в этом вопросе точку. В удовлетворении жалобы было отказано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,