Сидящему на Урале лидеру ОПС из Татарстана сократили срок

Суд сократил срок лишения свободы лидеру ОПС «Татары», отбывающему наказание на Урале. Но ненамного – только на два месяца.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в 2007 году один из лидеров банды «Татары» Ильдар Ахметов приговором Верховного суда Республики Татарстан был приговорен к наказанию в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Его банда действовала на территории Нижнекамска. На скамье подсудимых были 29 человек, которые обвинялись убийствах и покушениях на убийство, в разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве.

В 2023 году защитник Ахметова обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством о смягчении наказания. Суд сократил общий срок наказания на 2 месяца, но осужденного это не устроило, и он подал апелляцию.

Сегодня Свердловский областной суд постановил в этом вопросе точку. В удовлетворении жалобы было отказано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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