На Пермском тракте после столкновения с грузовиком погиб водитель «Ленд Крузера»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП в районе Новомосковского тракта. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» столкнулся с грузовиком «Шахман». Водитель внедорожника погиб на месте.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на 345-м км автодороги Пермь – Екатеринбург. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Дорожная полиция проводит расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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