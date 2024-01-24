В Первоуральске умер еще один младенец: месячный мальчик скончался, пока его родители отмечали «кашу»

В Первоуральске еще один младенец умер при загадочных обстоятельствах – пока его родители праздновали «кашу». Мать была в таком состоянии, что даже не помнит события дня.



«В семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался, – сообщили в Детской городской больнице Первоуральска. – В настоящее время установлением причины гибели грудного ребенка занимается следственный комитет. Так как в семье воспитываются еще двое детей, двух и пятнадцати лет, руководители участковой педиатрической службы в тот же день посетили эту семью. Но никаких объяснений по факту смерти ребенка им получить не удалось ввиду того, что мать пребывала в глубоком похмелье и не могла вспомнить события предыдущего дня».



В СУ СКР и МВД по Свердловской области комментарии предоставят в ближайшее время

Первоуральск, Ольга Тарасова

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