В Белоярском районе грузовик столкнулся с автобусом после заноса на дороге

В Белоярском районе грузовик МАЗ столкнулся с автобусом, перевозивший рабочих. В аварии пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент произошел сегодня днем на 12 километре дороги «Станция Глубокое – поселок Бобровский». Водитель грузовика в составе с полуприцепом объезжал препятствие, его занесло на встречную полосу. На скорости прицеп столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находилось шесть пассажиров. Автобус был частным, он перевозил рабочих. Водитель автобуса и еще один пассажир из салона получили травмы. Им оказывают помощь медики.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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