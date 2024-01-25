Отца, обвиняемого в изнасиловании маленькой дочери, отправили на 2 месяца в СИЗО

Кировский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 34-летнего мужчины, которого обвиняют в насилии над родной дочерью, в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Девочка, которой сейчас семь лет, рассказала, что отец подвергал ее насилию несколько лет.

Как пишет «Комсомольская правда – Урал», 34-летнего Станислава доставили в Кировский суд вчера вечером. До этого его искали три недели, мужчина скрывался на съемной квартире. Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал для Станислава меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Адвокат комментировать ничего не стал.

По данным издания, о действиях своего отца 7-летняя девочка сообщила матери в начале января. Родители на тот момент были уже в разводе. Первоклассница рассказала, что папа несколько лет ее насиловал. Мать обратилась в полицию, после чего заявление передали в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

По месту жительства Станислава не обнаружили. Тогда в домовых чатах ЖБИ, где проживал мужчина, появились ориентировки о розыске мужчины. В итоге Станислава задержали 22 января на улице Бебеля, когда мужчина ехал на автомобиле с другом. На допросе он признал свою вину, – пишет «КП-Урал».

Знакомые Станислава шокированы обвинениями. С их слов, бывшие муж и жена часто ссорились. При этом никто не замечал ничего странного в поведении ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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