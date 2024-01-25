Под Екатеринбургом «Лада» влетела в БМВ – погибли два человека

Сегодня утром на 31-м километре дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла смертельная авария.

По данным ГИБДД, «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем БМВ. Водитель и пассажир «Лады» погибли сразу. Второй водитель был госпитализирован с различными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

На участке, где случилась авария, временно организовано реверсивное движение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube