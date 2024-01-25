На трассе М-5 ограничат движение фур до наступления тепла (КАРТА)

На 158-м км автодороги М-5 «Урал» ограничено движение из-за повреждения путепровода.

Как сообщили в областном УГИБДД, 22 января 2024 года здесь был обнаружен дефект путепровода – неизвестный автомобиль повредил балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности.

С 25 января здесь вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонны и с габаритом по ширине и высоте более 3,5 м на путепроводе и с габаритом по ширине более 3,7 метров под путепроводом. Ограничения продлятся до тех пор, пока балка не будет восстановлена. Ремонт сделают в теплое время года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube