Екатеринбуржец получил пять лет строгого режима за госизмену

Верховный суд Северной Осетии приговорил к 5 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, житель Екатеринбурга 2004 года рождения через мессенджер нашел представителей одного из вооруженных формирований и «высказал намерение выехать на территорию Украины для вступления в их состав, предоставив свои личные данные».

«В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ с целью дальнейшего выезда на территорию сопредельного государства, где должен был встретиться с представителями вооруженного формирования», – говорится в сообщении.

Однако его задержали сотрудники УФСБ.

Верховный суд Северной Осетии признал екатеринбуржца виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (попытка госизмены). Он также оштрафован на 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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