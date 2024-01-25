«По случаю Праздника Весны»: генконсульство Китая закроется на неделю

Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге приостановит работу по оформлению виз на неделю: дипломаты будут отмечать один из главных праздников Поднебесной.

«По случаю Праздника Весны, с 10 февраля по 17 февраля 2024 года Консульский отдел Генерального консульства КНР в г. Екатеринбурге работать не будет», – сообщается на официальном сайте дипмиссии.

В самом Китае праздник Весны отмечают в течение 15 дней, в этом году – в период с 10 по 24 февраля. Первые семь дней будут в КНР выходными, закроются практически все организации и заведения страны. Новый год будет посвящен Зеленому Деревянному Дракону.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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