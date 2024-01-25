Медовуха, бал и молебен: как уральские вузы отмечают День студента

Сегодня отмечается Татьянин день, или День студента. Екатеринбург пару лет назад был неофициально объявлен студенческой столицей. В городе находятся 24 высших учебных заведения, а общее число студентов составляет около 160 тысяч, это 10% населения мегаполиса. Екатеринбург занимает третье место по количеству вузов в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Впрочем, традиция широко праздновать День студента в Екатеринбурге не прижилась. В уральских вузах сегодня проходят различные конкурсы, розыгрыши призов, игры КВН и вечеринки факультетов. В УрФУ в Татьянин день угощают студентов безалкогольной медовухой, в УрГЭУ организуют студенческие балы. В Уральском горном университете в праздник проводят молебен в честь святой Татьяны.

Тематических развлечений для студентов в городе не так много. Сегодня на катке «Арена Парк» с 14:00 до 23:00 будет бесплатный вход для всех, кто предъявит студенческий билет, а для Татьян – еще и бесплатная аренда коньков. Вечером посетителей будут развлекать аниматоры, также предлагается профессиональная фотосессия в зимней фотозоне. В пятницу, 26 января, в концерт-холле «Свобода» и клубе «Нирвана» пройдут вечеринки для учащихся вузов.

День российского студенчества официально стал праздником в 2006 году. Дата привязана к учреждению первого российского университета – ныне МГУ им. Ломоносова. Императрица Елизавета Петровна подписала этот указ в день памяти святой мученицы Татьяны 12 января (по старому стилю) 1755 года. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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