Власти Екатеринбурга ищут площадки для снегоплавильных установок

Администрация Екатеринбурга начала прорабатывать вопрос создания снегоплавильных пунктов. По обещанию вице-мэра Алексея Бубнова, снегоплавильни должны появиться в городе уже в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас коммунальщики вывозят снег на девять полигонов в разных районах города. Расстояние от пункта погрузки до полигона варьируется от 5 до 16 километров, что в условиях дорожных заторов затрудняет вывоз убранного снега. Решением проблемы должны стать снегоплавильные пункты. Процесс утилизации снежной массы выглядит так: собранный снег дробится, из него автоматически вычища.тся песок и мусор, затем его нагревают, а получившуюся воду пропускают через очистительные сооружения. В качестве тепла моueт использоваться горячая вода из теплосетей, канализационные стоки, обратная вода ТЭЦ или топливо. Самый экономичный способ – использование энергии канализации, где даже зимой температура составляет около +18 °C. Такой способ плавления снега применяется в Москве и Казани.

Оборудование снегоплавильни занимает около 1,5 гектара и требует подключения к канализационной трубе диаметром 500-600 миллиметров. Такие объекты относятся к IV группе опасности, то есть не представляют угрозы, поэтому санитарная зона вокруг них составляет всего 100 метров. Сейчас администрация Екатеринбурга ищет подходящие площадки для размещения снегоплавильных пунктов. Они должны находиться на пересечении границ двух-трех районов, чтобы максимально сократить плечо подвоза сразу для нескольких ДЭУ.

Ранее вице-мэр Алексей Бубнов говорил, что варианты для создания снегоплавилен прорабатываются с Водоканалом. Приоритетной площадкой считается район развязки улицы Луганской и Объездной дороги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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