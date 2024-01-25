«Бизнесмен первой волны» и «истинный мусульманин»: в ДТП погиб Ринат Аскаров

В пятницу, 26 января, в 10 утра в ДК имени Ленина в Первоуральске состоится церемония прощания с погибшим в ДТП 24 января Ринатом Аскаровым – известным в Свердловской области предпринимателем, меценатом и общественным деятелем, председателем правления региональной общественной организации «Татары Урала». На похоронах ожидается несколько сотен человек, в том числе представителей власти и мусульманского сообщества со всей России. Похоронят Аскарова в Новоалексеевке под Первоуральском.

В начале января Ринату Аскарову исполнилось 55 лет. Его называли одним из предпринимателей «первой волны». В сфере его интересов были предприятия из самых разных сфер – общепита, сельского хозяйства, управления недвижимостью, торговли, он владел активами не только в Первоуральске, но и других городах и регионах.

В начале своей коммерческой деятельности, в 1990-х годах, Ринат Аскаров по меньшей мере дважды сталкивался с криминалом. В июле 1993 года его автомобиль обстреляли по дороге Первоуральска в Талицу, Аскаров получил несколько ранений. Некоторые связали тогда это покушение с прежней работой Аскарова – в молодости он был администратором у известного певца Александра Новикова, но эту версию опроверг сам артист. В конце 1990-х на Рината Аскарова покушались еще раз – в Первоуральске возле кафе был взорван принадлежащий ему автомобиль.

Позднее бизнесмен показал себя набожным мусульманином, регулярно оказывал помощь единоверцам, финансировал строительство мечети и медресе. Пользуясь большим авторитетом в татарской диаспоре Первоуральска, он стал руководителем общественной организацией «Татары Урала». В последние несколько лет Ринат Аскаров входил в консультативный совет по делам национальностей при губернаторе Свердловской области, много занимался благотворительностью. В 2023 году депутаты Первоуральской гордумы наградили предпринимателя и общественника почетной грамотой за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие волонтерского движения по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям.

«Все, кто был знаком с этим замечательным Человеком, знают, что он был не только меценат регионального уровня, Он был истинным Мусульманином! Он совершал хадж по святым местам, и очень многим помог в этом!!! АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ наделил его средствами и не малыми, и он очень щедро делился, помогал неимущим!!! Помогал строить храмы, мечети, возрождать культурное наследие нашего края!» – написал на своей странице в ВК один из его друзей Гата Ахмадиев.

Напомним, трагедия случилась накануне на 345-м км автодороги Пермь – Екатеринбург. «Тойота Ленд Крузер» Рината Аскарова столкнулась с грузовым автомобилем «Шахман». Предприниматель погиб на месте.

Первоуральск, Елена Владимирова

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