На Урале на 1% снизилась цена на яйца

В Свердловской области впервые за несколько месяцев зафиксировано снижение стоимости куриных яиц.

Как сообщает Свердловскстат, на этой неделе десяток куриных яиц стал дешевле почти на 1%. Средняя цена снизилась со 124,6 до 123,4 рублей. Также примерно на 1% дешевле стали мороженые куры – сейчас за килограмм птицы в среднем просят 212 рублей.

А вот цены на овощи и фрукты продолжают расти. Быстрее всего, как и на прошлой неделе, дорожают огурцы, сейчас они стоят 232 рубля за кило. Помидоры продают в среднем за 267 рублей, капуста – за 33 рубля, морковь – за 42, лук – за 32. Свежие яблоки стоят 133 рубля, бананы – 158 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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