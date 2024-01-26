Уралец отсудил 20 тысяч рублей за соседский абьюз

Житель Артемовского подал в суд на соседку, которая несколько лет вредила его семье. Мужчина смог отсудить чуть более 20 тысяч рублей за свои страдания.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, вражда между соседями разгорелась в одном из сел Артемовского городского округа. Конфликт возник между собственниками Игорем и Татьяной, которые проживают в двухквартирном доме и имеют смежные земельные участки.

Первый инцидент случился в июне 2020 года. Татьяна кидала через забор кирпичи и попала в соседского алабая. Собака испугалась, подпрыгнула и проломила забор. Игорю пришлось везти питомца к ветеринару на лечение.

В марте 2022 года женщина подала заявление в полицию о том, что ее сосед проявляет подозрительный интерес к ее несовершеннолетнему сыну. Правоохранители провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела. В апреле того же года Татьяна во время очередной перепалки плеснула в Игоря неизвестной жидкостью. Мужчина получил химический ожог глаза. Но и после этого женщина не остановилась. Через месяц она перерезала водопроводную трубу в квартиру соседа, в результате многодетная семья Игоря осталась без воды на две недели.

Это стало последней каплей. Припомнив все выходки соседки, мужчина подал иск в Артемовский городской суд. Он потребовал взыскать с Татьяны компенсацию морального вреда в размере 175 тысяч рублей, материальный ущерб – 12 517 рублей и расходы на услуги специалиста – 2500 рублей. Но суд решил, что денежное взыскание должно быть значительно меньше. Татьяна должна выплатить соседу 20 тысяч рублей как моральную компенсацию за травмированный глаз и 2820 рублей как возмещение ущерба за лечение собаки, копирование материалов проверки полиции и транспортные расходы истца.

Оба соседа обжаловали постановление. Но Свердловский областной суд, рассмотрев доводы сторон, не нашел оснований для пересмотра решения Артемовского суда. Оно вступило в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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