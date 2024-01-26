Завершено следствие по ДТП, в котором погибли байкер и его пассажир

В Екатеринбурге закончено следствие по делу о ДТП, в котором погибли два молодых человека – байкер и его пассажир.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ближайшее время в Чкаловский суд поступит дело в отношении 37-летнего жителя Полевского. Ему грозит до семи лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Смертельная авария у ТЦ «Дирижабль» случилась вечером 2 сентября 2023 года. Обвиняемый, выезжая из двора на автомобиле «Форд Транзит», не пропустил мотоцикл «Хонда», из-за чего байкер врезался в фургон. Мотоцикл загорелся. И байкер, и его пассажир получили тяжелые травмы и вскоре скончались.

По данным портала e1.ru, за рулем мотоцикла был 24-летний Вячеслав, который незадолго до этого вернулся со спецоперации, куда попал в составе ЧВК «Вагнер». В тот вечер он вез своего друга на вокзал, откуда тот тоже должен был отправиться на спецоперацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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