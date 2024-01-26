Наступило первое полнолуние 2024 года – Волчья Луна

В ночном небе сегодня будет сиять первая полная луна нового года. Она достигла пика яркости накануне вечером, но для невооруженного взгляда будет казаться полной еще несколько ночей подряд.

Январское полнолуние имеет свое название – Волчья Луна. Считается, что оно пошло от жителей деревень, которые часто слышали январскими холодными ночами волчий вой. Хотя сейчас известно, что волки воют вовсе не на луну, а просто таким способом общаются между собой.

В других культурах полная луна в январе называется по-разному, в зависимости от региональных особенностей месяца. Например, для китайцев это Праздничная Луна, для кельтов – Тихая Луна, для Европы – Медвежья Луна. А еще в старину январское полнолуние называли Голодной Луной, так как охотиться в это время было очень трудно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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