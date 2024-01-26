Коммунальщики расчистили тротуар, ставший знаменитым из-за сугробов в человеческий рост (ФОТО)

Коммунальщики в Екатеринбурге почистили тротуар на улице Розы Люксембург, который стал знаменитым из-за огромных сугробов. Пешеходам приходилось пробираться по нему по узкой тропинке, вытоптанной в виде коридора в снегу.

Почти неделю люди были вынуждены передвигаться по улице Розы Люксембург в стесненных условиях. Сейчас тротуар расчистили, кучи снега с него убрали.

Напомним, вице-мэр Алексей Бубнов обещал разобраться с последствиями аномальных снегопадов, которые прошли в конце декабря и начале января, за неделю.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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