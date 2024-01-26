На Средний Урал опустился смог

В Свердловской области объявлено предупреждение первой степени опасности об атмосферном загрязнении. В течение трех ближайших суток в регионе будет безветренная погода, что способствует накоплению вредных примесей в воздухе. По прогнозу синоптиков, смог продержится на Среднем Урале до вечера 29 января.

В предстоящие выходные погода в Свердловской области будет умеренно морозной. Температура воздуха ожидается ночью -11…-16 °C, на севере Свердловской области до -25°. Днем будет держаться слабый мороз -7…-13°, что на 2 градуса выше климатической нормы. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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