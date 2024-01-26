Омский блогер добивается банкротства свердловского телеканала

Омский блогер Евгений Пожиткин обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании банкротства медиахолдинга «Гонг-ТВ» из Каменска-Уральского из-за долга в 560 тысяч рублей.

В 2023 году Пожиткин отсудил в свердловском же арбитраже 417 тысяч рублей у каменских телевизонщиков из-за того, что они без его ведома и разрешения использовали в своих сюжетах кадры из видеороликов блогера про клещей, опубликованные на YouTube. Сумма, по всей видимости, не была выплачена – и с учетом неустойки выросла до 560 тысяч.

По данным портала «Суперомск», Пожиткин только за четыре года, с 2020-го по 2023-й включительно, подал 18 исков, в основном, к региональным СМИ за нарушение его авторских прав, по информации «Омск-онлайн», такой деятельностью он занимается с 2016 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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