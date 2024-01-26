Обвиняемый в шпионаже американский журналист Гершкович останется в СИЗО до 30 марта

Обвиняемый по делу о шпионаже американский журналист Эван Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года. Решение о продлении ареста принял сегодня Лефортовский суд Москвы. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены, сообщили РИА Новости в суде. К 30 марта 2024 года Гершкович будет уже находиться под арестом год.

Напомним, что американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утвнрждал, что находился в уральской столице для написания материала. В УФСБ на это счет другое мнение. Как следует из официального пресс-релиза, Гершковича задержали «при попытке получения секретных сведений» в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича «взяли с поличным». Гершкович вины не признает.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube