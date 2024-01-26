С борца с коррупцией взыщут 1,9 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить

Суд взыскал 1,9 млн рублей с высокопоставленного сотрудника полиции, потому что тот не смог объяснить, откуда у него эти деньги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, надзорное ведомство проверило достоверность сведений о доходах начальника отделения № 4 отдела экономической

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу (сейчас полицейский занимает другую должность). Было установлено, что борец с коррупцией положил на свой банковский счет 1,9 млн рублей. Законность получения этих денег он подтвердить не смог.

Прокуратура Верх-Исетского района направила в суд исковое заявление о взыскании с полицейского 1,9 млн рублей в доход Российской Федерации. Как следует из информации, размещенной на сайте Ленинского райсуда, судья Анастасия Пономарева удовлетворила иск прокурора к сотруднику МВД Василию Артюшину в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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