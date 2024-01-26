В уральском городе объявлен карантин по бешенству

В Режевском округе Свердловской области объявлен карантин по бешенству.

Как сообщает администрация муниципалитета, 22 января в районе мусорных контейнеров на Никольской дороге был найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство.

В связи с этим ветеринары обходят личные подсобные хозяйства в зоне, находящейся рядом с очагом возникновения бешенства, проводят бесплатную вакцинацию от бешенства домашних животных.

Жители Режа могут привести своих кошек и собак для бесплатной вакцинации от этого заболевания на ветеринарную станцию по адресу М. Горького, 30а, по пятницам с 17:00 до19:00 и в субботу с 15:00 до 17:00 часов.

Ветеринары напоминают клинические признаки бешенства у животных: неадекватное поведение, слюнотечение, шаткость походки, агрессивность, свето- и водобоязнь, параличи.

Это смертельно опасное заболевание, как для животного, так и для человека. Единственная профилактика – вакцинация и соблюдение мер безопасности. Необходимо исключить контакт домашних животных с дикими, больными и бродячими животными; проводить ежегодную вакцинацию против бешенства собакам и кошкам; соблюдать гигиену, проводить дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию.

Реж, Елена Владимирова

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