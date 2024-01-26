На улице Малышева прохожие обнаружили труп мужчины

Сегодня днем прохожие обнаружили труп мужчины в центре Екатеринбурга. Он лежал возле одного из домов по улице Малышева. По предварительной информации, признаков криминала в гибели не нашли.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 5 Ленинского района. На место выехали сотрудники территориального ОВД, следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, личность умершего мужчины предварительно установлена: это мужчина, 1938 г.р. Признаков криминала в ситуации на данный момент не усматривается», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На месте работает следователь СКР, который осмотрит место происшествия. Более точные детали инцидента устанавливаются, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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