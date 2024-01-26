В Екатеринбург прибыл с рабочим визитом глава ГИБДД России

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сегодня находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Высокопоставленный силовик принял участие в заседании коллегии регионального полицейского главка по укреплению правопорядка в Свердловской области.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, темой совещания стало обеспечение общественного порядка на крупных мероприятиях региона в 2024 году. Это касается как Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге в сентябре, так и проведения выборов президента России в марте. Вместе с Черниковым в работе коллегии участвовали глава МВД региона Александр Мешков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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