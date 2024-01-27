Сысерть переименовали в Бажовск – в честь юбилея уральского писателя

В Свердловской области на въезде в Сысерть рядом с официальным названием города появилась табличка «Бажовск». Именно здесь родился уральский писатель-фольклорист Павел Бажов.

Сегодня, 27 января, культурные учреждения Свердловской области отмечают 145-летие автора уральских сказов. Вероятно, неизвестные почитатели творчества Павла Бажова решили «переименованием» Сысерти отметить день рождения знаменитого земляка.

«Это дорога одна из самых оживленных на въезде в город. Ежедневно тысячи людей заезжают в город и увидят знак», – рассказал «Новому Дню» очевидец Влад Бородин.

Сысерть, Ангелина Сергеева

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