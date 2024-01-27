российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 января 2024, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Сысерть переименовали в Бажовск – в честь юбилея уральского писателя

фото: Влад Бородин

В Свердловской области на въезде в Сысерть рядом с официальным названием города появилась табличка «Бажовск». Именно здесь родился уральский писатель-фольклорист Павел Бажов.

Сегодня, 27 января, культурные учреждения Свердловской области отмечают 145-летие автора уральских сказов. Вероятно, неизвестные почитатели творчества Павла Бажова решили «переименованием» Сысерти отметить день рождения знаменитого земляка.

«Это дорога одна из самых оживленных на въезде в город. Ежедневно тысячи людей заезжают в город и увидят знак», – рассказал «Новому Дню» очевидец Влад Бородин.

Сысерть, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,