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Суббота, 27 января 2024, 12:22 мск

Новости Екатеринбург

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В дорожной аварии под Богдановичем пострадали пять человек

фото: УГИБДД по Свердловской области

На 71 километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошла массовая авария.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Дэу Нубира» пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». Отечественную легковушку от удара отбросило на ехавший позади автомобиль «Инфинити ЕХ25», а затем в кювет. В результате ДТП пострадало пять человек – водители и пассажиры «Лады» и «Дэу». Сейчас им оказывают помощь медики.

Госавтоинспекция проводит проверку. Окончательная причина ДТП будет установлена после административного расследования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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