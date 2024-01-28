Под Нижним Тагилом пьяный водитель без прав устроил ДТП (ФОТО)

В Свердловской области пьяный мужчина без права управления спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали два человека. Инцидент произошел накануне в 23:40 на 36-м км трассы Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск.

По данным регионального управления ГИБДД, 23-летний водитель «Лады» при выезде с заправки не предоставил преимущества и столкнулся с «Хондой Фрид».

В результате аварии, 18-летняя пассажирка «Лады» отпущена домой с подозрением на травму головы. 36-летняя пассажирка «Хонды» доставлена в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» с травмой живота и ушибами ребер.

Госавтоинспекторы установили, что водитель «Лады» не имел права управления транспортом. Результат освидетельствования на состояние опьянения показал содержание 0,272 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина пояснил, что, выезжая с прилегающей территории, машину «Хонда» не заметил, а причины управления автомобилем без прав и в состоянии опьянения назвать не смог.

«В отношении гражданина составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за вождение транспортом в состоянии опьянения и не имея права управления, по ч.3 ст. 12.5.1 КоАП РФ за нанесенную на стекла пленку, которая не соответствует нормам светопропускаемости, по ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ за отсутствие регистрации автотранспорта, помимо этого автомобиль задержан и помещен на спецстоянку», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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