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Воскресенье, 28 января 2024, 14:43 мск

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В ЦПКиО детский паровозик сбил 13-летнего ребенка (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

В парке Маяковского подросток попал под колеса детского паровозика. ДТП случилось сегодня в 10:30.

«13-летний подросток шел по парку и разговаривал по телефону. Водитель аттракциона «Паровозик», не сразу увидев подростка, попытался не допустить наезда, резко повернул в другую сторону, однако подростка задело зеркалом заднего вида, и он упал на тротуар», – уточнили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, мальчика доставили в детскую городскую больницу № 9 с подозрением на сотрясение головного мозга и вывих ноги.

На данный момент госавтоинспекторы выясняют причины произошедшего, прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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