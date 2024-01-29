В Арамили горит крупный цех по производству готовой еды (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Гарнизонной в Арамили загорелась кровля производственно-складского здания. Из здания эвакуировали 7 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 6:54 пожар был локализован на площади 800 кв.м. Тушение осложнялось сильной задымленностью. На месте работают 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Причины пожара уточнят дознаватели.

По словам очевидцев, в здании находится цех для приготовления еды сети «Жизньмарт».

Арамиль, Елена Владимирова

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