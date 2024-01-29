В ближайшую неделю на Урале будет тепло и малоснежно

На этой неделе в Свердловской области не будет сильных температурных колебаний, со среды потеплеет, пойдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, 29 и 30 января по ночам в области будет от -13 до -18 °C, днем от -7 до -12°. В Екатеринбурге ожидается ночью от -12 до -15 °C, днем -7…-9°.

Днем 31 января в Екатеринбурге потеплеет до 5-7 градусов ниже нуля, к выходным – до -3°. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

С середины недели ожидается небольшой снег, временами умеренный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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