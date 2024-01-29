В 20 городах и селах Свердловской области увеличили скорость мобильного интернета

В 20 населенных пунктах Свердловской области инженеры «Мегафона» построили и модернизировали сеть, за счет чего скорость передачи данных в мобильных устройствах увеличилась почти на четверть.

Как рассказали в пресс-службе оператора, всего за три месяца инженеры провели более 50 мероприятий для апгрейда, в том числе активацию дополнительных диапазонов частот для увеличения емкости сети. Изменения почувствовали сотни тысяч жителей Екатеринбурга, Среднеуральска, Краснотурьинска, Березовского, Полевского, Первоуральска, Дегтярска и других городов. Помимо этого, связь стала надежнее в селе Николо-Павловское, деревне Космакова, поселках Оус, Верхняя Сысерть и прочих. Теперь жители этих территорий смогут пользоваться интернетом четвертого поколения и скачивать на свои смартфоны больше необходимой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.

Кроме того, быстрым интернетом теперь будут пользоваться туристы, приезжающие в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске.

«Мы фиксируем постоянный рост интернет-трафика в Свердловской области, и для того чтобы наши клиенты даже в часы наибольшей нагрузки могли пользоваться быстрым интернетом без задержек, только в прошлом году мы провели около 260 мероприятий по строительству телеком-объектов и модернизации существующих. Изменения коснулись жителей более 55 населенных пунктов. Это особенно важно для сельчан, которые теперь могут пользоваться современными услугами связи наравне с абонентами из мегаполисов», – рассказал директор «Мегафона» по Свердловской области Алексей Женихов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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