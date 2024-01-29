Баскетболистки УГМК выиграли Кубок России

Баскетбольная команда УГМК завершила победой серию финальных игр Кубка России. На арене ДИВСа «лисицы» взяли верх над курским «Динамо».

Игра выдалась очень динамичной. Первая четверть завершилась вничью, вторая оказалась для уральской команды неудачной: с самого начала периода «Динамо» начали увеличивать разрыв. Успешную атаку подопечные Дмитрия Донскова провели только ближе к середине периода. В конце четверти Жосселина Майга и Меган Уокер улучшили ситуацию, но отдыхать команды ушли при значительной разнице – 25:38 в пользу гостей из Курска.

В третьей четверти серия точных бросков уральских спортсменок позволила сократить преимущество соперника. «Динамо» начали ошибаться. Два успешных трехочковых от Жосселины Майги позволили почти сровнять счет. За этим последовали точные штрафные от Олаири Косу, благодаря которым хозяйки арены начали лидировать.

За последними минутами матча зал наблюдал стоя. Финальный свисток зафиксировал победу БК УГМК со счетом 70:65. Екатеринбурженки стали чемпионками в 11-й раз.

Тренер Дмитрий Донсков прокомментировал победу: «Во-первых, хотелось бы отметить, что не зря говорят: защитить чемпионство гораздо сложнее, чем его завоевать. Зрелищная и увлекательная игра получилась. Первая половина показала, что настрой есть – а значит, нужно сделать все для победы. Конечно, было много проблем в защите, но мы не сдались и, начиная с третьей четверти, нашли оптимальный состав. Дальние трехочковые от Жосселины Майги стали тем фактором, которые добавили сил и энтузиазма! Матч спорный, но я рад, как он разрешился!»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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