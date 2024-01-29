В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали учеников школы №63

Сегодня днем поступило сообщение о задымлении в школе №63. Около 300 учеников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, произошло замыкание проводки.

«Сегодня около 13:40 на 1 этаже возле раздевалки произошло возгорание. Из здания эвакуированы около 300 учащихся, педагогов и сотрудников школы. Предварительно, пострадавших не имеется. Вторая смена учащихся переведена на дистанционное обучение. В настоящее время возгорание потушено. На данный момент устанавливается точная причина его возникновения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорания не было. На первом этаже произошло замыкание проводки, которое устранили.

Тем не менее, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в школе №63. По ее результатам будут приняты меры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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