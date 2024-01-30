Режиссер Никита Михалков приедет в Екатеринбург в феврале. Он станет гостем турнира RCC Boxing Promotions, который пройдет 10 февраля в КРК «Уралец». Режиссер – давний поклонник этого вида спорта, и его часто можно встретить на боксерских турнирах. «Это же боевое искусство, это мужество, это гладиаторы и, главное, в основном, это очень хорошие ребята. Это все равно что слушать радиопостановку и быть в театре», – говорил Михалков в интервью «Советскому спорту».

На турнире выступят претендент на титул чемпиона мира Заур Абдуллаев и бывший чемпион мира венесуэлец Роджер Гутьеррес. «В со-главном событии турнира состоится отборочный бой WBA в бриджервейте между Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем. Также свои поединки проведут Харитон Агрба, Никита Зонь, Сергей Лубкович, Василий Войцеховский, Вильдан Минасов и другие», – сообщили в пресс-службе боксерского промоушна.

Екатеринбург, Елена Сычева

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