За неделю ОРВИ и гриппом в Свердловской области заболели 41 тысяча человек

В Свердловской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю выявлено 41 тысяча новых случаев, из них почти 62% – у детей. Преобладает по-прежнему грипп А.

«Уровень заболеваемости на этой неделе соответствует уровню прошлой недели и среднему многолетнему уровню. В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано 925 человек: доминирует грипп А. Также выделены РС-вирусы, SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и другие», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге заболеваемость снизилась на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей: выявлено 17 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Но в некоторых муниципалитетах уровень заболеваемости в полтора раза превышает среднеобластной: в Сухом Логе, Богдановиче, Талицком ГО, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Верхнесалдинском ГО.

Врачи напоминают, что при первых симптомах болезни нужно оставаться дома и обращаться за медпомощью. Необходимо регулярно и тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком, в местах скопления людей – соблюдать масочный режим и дистанцию. Гаджеты тоже стоит дезинфицировать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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