Бомбоубежище Белоярской АЭС признали одним из лучших в России

МЧС России подвело итоги конкурса защитных сооружений гражданской обороны. По его итогам бомбоубежище Белоярской АЭС стало бронзовым призером в категории «Убежища вместимостью до 150 человек», сообщили в пресс-службе станции.

«На конкурс было представлено убежище пожарно-спасательной части № 35 Специального управления ФПС № 72 МЧС России. Сооружение вмещает в себя 50 человек личного состава и три единицы техники», – отметили там.

Жюри оценивало целостность конструкций, герметичность, наличие автономных систем жизнеобеспечения, высокий уровень готовности. В 2018 и 2022 годах Белоярская АЭС уже занимала первые места по России в категории «Убежища свыше 600 человек».

Екатеринбург, Елена Сычева

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