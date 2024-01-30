В 2023 году в результате несчастных случаев на работе погиб 51 человек

В Свердловской области в 2023 году снизилось количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Однако в некоторых отраслях этот показатель остается достаточно высоким.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов, по предварительным данным, в 2023 году произошло 40 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, погиб 51 человек. В 2022 году погибших было на 16 человек больше – 67.

Самыми опасными остаются сферы обрабатывающего производства (14 погибших) и строительства (11). При этом при расследовании ЧП на строительных предприятиях инспекторы иногда сталкиваются с тем, что пострадавшие работали без заключения трудового договора.

Среди причин несчастных случаев первое место занимает неудовлетворительная организация производства, второе – нарушение правил дорожного движения. Также инспекторы сталкиваются при расследовании с недостатками в подготовке персонала и несовершенством технических процессов. Чаще всего люди травмируются и погибают при падении с высоты или при воздействии движущихся частей механизмов или транспортных средств.

Из года в год наблюдается довольно высокое количество случаев смертей сотрудников на рабочих местах от естественных причин. В 2023 году от различных заболеваний на работе скончались 135 свердловчан. Чаще всего причиной становилась патология сердечно-сосудистой системы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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