На Черное море отправят более 4 тысяч свердловских школьников, преимущество – у детей участников СВО

Предстоящим летом из Свердловской области на Черное море отправятся восемь железнодорожных составов со школьниками. В лагерях на южном побережье за три месяца отдохнут более 4 тысяч детей.

«В рамках проекта «Поезд здоровья» планируется выезд на Черноморское побережье. Как и в прошлом году, преимущество [в получении путевки] будет у детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также у детей-активистов. На реализацию проекта выделено 425 миллионов рублей», – рассказал на пресс-коференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко добавил, что 1650 мест в поездах на юг будут заняты екатеринбургскими школьниками.

Всего в ходе оздоровительной кампании-2024 в загородные лагеря Свердловской области планируют отправить 78 тысяч детей. На организацию всех форм отдыха потратят почти 3 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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