Единороссы пожаловались на мошенников, проводящих в интернете опросы «за вознаграждение» от имени партии

«Единая Россия» сообщила о мошенниках, которые от ее имени распространяют фейковые сообщения в интернете и предлагают пользователям за вознаграждение ответить на вопросы о предстоящих выборах.
Кроме того, мошенники рассылают сообщения от имени руководства ЕР, пытаясь собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию.
«Уважаемые подписчики, сохраняйте бдительность! Мы не проводим никаких опросов о выборах, тем более – за вознаграждение. Просим вас не указывать персональную информацию на сомнительных ресурсах в сети», – призвали представители ЕР.
Партия обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по уже имеющимся фактам мошенничества.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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