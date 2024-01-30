Уральский застройщик будет субсидировать льготную ипотеку

Екатеринбург (Новый День, Елена Сычева) –– В 2024 году изменились правила льготной ипотеки. Как уже писал «Новый День», с января проценты стали заботой банков, в итоге объемы выдачи сократились, т.к. некоторые банки стали вводить комиссии для девелоперов. «УГМК-Застройщик» принял решение об участии в субсидировании льготной ипотеки и заключил соответствующее соглашение со своим стратегическим партнером Сбербанком.

Документ подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. «Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов, –– отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. –– Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным».

«УГМК-Застройщик» – один из ключевых девелоперов региона, благодаря которому в столице Урала строятся современные и комфортные дома, –– резюмирует председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. – Сбер всегда поддерживал масштабные проекты застройщика, потому что они стимулируют экономику Свердловской области, развивают, меняют Екатеринбург и улучшают уровень жизни горожан. Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах «УГМК-Застройщик» на прежних выгодных условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль региона».

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