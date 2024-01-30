«Настаивают, чтобы сам пришел»: чиновники не восстанавливают паспорт лежащему в коме раненому бойцу

Семья раненого бойца из Сухого Лога, который лежит в коме в военном госпитале города Пушкина Ленинградской области, не может восстановить его утерянный паспорт и оформить банковскую карту. Местные чиновники требуют, чтобы военнослужащий явился на прием лично.

О новом случае формального отношения к участнику спецоперации рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Сотрудники местной миграционной службы настаивают на личном визите раненого (!) Это при том, что даже сами врачи не знают, когда он выйдет из комы и выйдет ли вообще», – подчеркнул депутат. Пока паспорт военнослужащего не восстановлен, остается нерешенным вопрос с выдачей банковской карты, на которую все это время начисляется денежное довольствие и которую ему не успели выдать до ранения, а также оформление выплаты по ранению.

«По совести, сотрудники «миграционки» города Пушкин могли бы и сами приехать к раненому бойцу и удостовериться, что человек на фото – это он. Там расстояние от госпиталя до отделения 5 км. Я уж подумал, может этим клеркам такси оплатить, чтобы съездили», – написал Максим Иванов в телеграм-канале.

Еще один случай, о котором рассказал парламентарий, произошел в Белоярском районе Свердловской области. Женатый на россиянке участник СВО, гражданин Таджикистана, сейчас занят оформлением российского гражданства. Он был вынужден уже трижды посетить миграционную службу, перезаполняя документы, так как отдельные сотрудники не знали об актуальных изменениях в законодательстве. На днях бойцу нужно уезжать обратно на фронт, но он опасается, не возникнут ли у службы еще вопросы к документам, которые он предоставил. Максим Иванов сообщил, что попросит главу МВД Владимира Колокольцева рассмотреть вопрос о целесообразности проведения дополнительной разъяснительной работы с сотрудниками миграционной службы на предмет взаимодействия с участниками СВО и членами их семей.

Также депутат готовит запросы в региональные ГУВД (Свердловской и Ленинградской области) с просьбой взять на контроль разрешение этих двух случаев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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